Echipa albastra, motivata de antrenorul Giani Kirita, a castigat cu scorul de 10 – 6. O noua zi, un nou duel aprins pe traseele de la Exatlon Romania din Republica Dominicana intre Faimosi si Razboinici, de data aceasta echipele s-au duelat pentru castigarea jocului special, iar odata cu victoria, acestia s-au bucurat de excursia intr-o o destinatie exotica.

Potrivit unui comunicat remis 9am, dupa o serie de rezultate negative, echipa albastra a intrat pe traseu foarte motivata sa dovedeasca faptul ca spiritul de razboinici este in continuare prezent si ca, desi in ultimele jocuri performantele lor nu s-au ridicat la nivelul asteptarilor, acestia nu trebuie subestimati de catre adversarii lor.

Meciul s-a incheiat cu scorul de 10 la 6 in favoarea Razboinicilor, iar Player of the Day a fost Nicoleta Lunca, handbalista reusind sa aduca echipei sale 3 puncte valoroase, sportiva castigand fiecare runda in care a jucat.



“Mi-a placut foarte mult acest final. Ma bucur ca am castigat, aveam nevoie de acesta victorie. Au fost cateva zile in care nu am reusit sa aduc puncte, ma simteam lipsita de puteri si chiar aveam nevoie de o zi ca cea de astazi. Sunt mandra de mine si de faptul ca ca am adus 3 puncte echipei mele; mi-am putut depasi limitele”, a declarat Nicoleta Lunca la finalul jocului special.

Seria de cinci victorii consecutive a Faimosilor a fost, in cele din urma, intrerupta de performanta de aseara a Razboinicilor, dar echipa rosie, prin Costin Gheorghe, a dovedit ca stie sa accepte o infrangere atunci cand adversarii lor sunt mai buni.

Costin Gheorghe: A fost un final nefericit pentru noi

a declarat Costin Gheorghe.

Dupa declaratiile de la finalul jocului special, Giani Kirita a fost desemnat de catre elevii lui sa aleaga una dintre cele 3 stelute care contineau destinatii exotice ce urmau a fi vizitate de Razboinci, iar antrenorul albastrilor a ales steluta care i-a trimis in Laguna Dudu.

Razboinicii au profitat la maximum de iesirea din campurile Exalon si s-au distrat pe cinste la Laguna Dudu, unde s-au dat cu tiroliana si au sarit in apa de la mare inaltime. De asemenea, au vizitat o pestera din apropiere, unde, alaturi de Giani Kirita, s-au bucurat teribil. “Am ales Laguna Dudu, un loc asemanator cu un mini-paradis, cu sarituri de pe tiroliana direct in apa limpede. Dupa ce am petrecut ziua asta minunata, era normal sa avem si mancare pe masura. Am vazut ca toata lumea s-a bucurat cand au primit cartofi prajiti. A fost o zi superba, nu a lipsit nimic”, a spus Giani Kirita despre experienta din Laguna Dudu.

Costin Gheorghe s-a accidentat la picior

Fratele Elenei Gheorghe s-a accidentat la picior, medicii sustinand ca fotbalistul are nevoie de repaus pentru vindecare. Astfel, elnu va mai putea intra la joc in urmatoarele cinci zile.

Se pare ca ar fi suferit o entorsa grava, noteaza libertatea.ro.