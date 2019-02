"ROBOR nu este manipulat. Nu exista o intelegere de tip cartel intre banci. (...) ROBOR a crescut, este normal, avand in vedere ca si inflatia a crescut. BNR nu se "joaca cu politica monetara", iar dobanzile din piata au crescut in pas cu inflatia. Cand inflatia era foarte scazuta, negativa, nu exista un deficit de cerere, cu cresteri salariale mari. Era inflatie negativa si o crestere economica mare. Atunci, BNR a lasat dobanda la 1,75%", a spus Isarescu, potrivit News.ro.

Guvernatorul Bancii Nationale a subliniat ca "dobanzile mici sunt de domeniul trecutului", in contextul in care inflatia a crescut semnificativ in ultimul an.

Audierile au loc dupa o serie de refuzuri si schimburi de replici aprinse intre BNR pe de o parte si senatorul ALDE, Daniel Zamfir si consilierul premierului, Darius Valcov, de cealalta parte.

Guvernatorul a mai fost invitat de doua ori, pana in prezent, in Comisia economica din Senat, dar a refuzat de fiecare data.