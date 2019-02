Medicamentul Eurespal, folosit impotriva tusei, a fost retras deoarece substanta activa, fenspirida, poate provoca probleme cardiace.

"Este o problema de siguranta care a fost identificata in cadrul unui studiu non-clinic efectuat chiar de producatorul francez al medicamentului respectiv. Decizia de retragere voluntara, asa cum ii spune si numele, apartine producatorului medicamentului respectiv, pana cand procedura de urgenta, procedura de reevaluare a profilului de siguranta al acestor medicamente, pentru ca vorbim atat de Eurespal comprimate, cat si de Eurespal sirop, pana cand aceasta procedura va fi finalizata la nivelul Agentiei Europene a Medicamentului. In aceasta saptamana are loc la Londra, la sediul Agentiei Europene a Medicamentului, reuniunea comitetului de profil si pe agenda de lucru se afla si problema de siguranta a fenspiridei, care e substanta activa din acest medicament. Noi vom publica automat pe site-ul agentiei traducerea comunicatului de presa al Agentiei Europene a Medicamentului, comunicat care va fi emis imediat dupa terminarea acestei reuniuni", a declarat Anca Crupariu, purtatorul de cuvant al Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM).