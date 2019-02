"Daca ne uitam in urma, cam toate regimurile dictatoriale s-au putut construi fiindca oamenii s-a uitat in alta parte sau au dat din umeri sau nu au participat. Cand ar fi vrut sa participe, cand lucrurile erau evident gresite, a fost prea tarziu. (...) Este importanta mai degraba educatia civica, ca sa ridicam vocea si sa spunem ce credem inainte sa fie prea tarziu. Din pacate nu e asa, si pentru libertatea, drepturile noastre, libertatea de exprimare, trebuie sa luptam zilnic, astfel, din negura vremurilor din deparate, se ridica fantome, si ies din colturi", a spus Iohannis, potrivit Hotnews.ro.

Seful statului a afirmat ca perspectiva sa, ca etnic german, asupra comunismului si comunistilor nu a fost diferita de cea a majoritatii.

"Cam toti i-am urat pe comunisti si comunismul", a spus Iohannis.

El a mai adugat ca pe vremea comunismului, au fost un fel de sefi care au avut avantaje si materiale, si de alta natura”, asa cum astazi unii policieni incearca sa-si foloseasca pozitia politica "pentru inavutire personala".

"Nu doresc nimanui sa retraiasca ce am trait in comunism. Ca dascal, imi doresc sa-mi gasesc cuvintele potrivite sa ii fac pe cei carora le vorbesc sa inteleaga ca a fost o greseala fundamentala a societatii, a statului si a oamenilor si ca trebuie sa construim un viitor in care astfel de scapari nu mai pot fi posibile. Educatia este baza societatii, fara educatie, ajungem pre repede si prea usor sa acceptam lucuri care nu ar trebui acceptate.

Unii au crezut ca libertatea inseamna ca poate face orice, asta a fost prost inteleasa. Societatea, din decembrie 89 s-a construit si este cea pe care o traim acum, in ziua de azi, deci ii intrebam pe romani ce vor, nu spun libertatea, pentru ca o avem.

Ce ai ti se pare ca este un dat pe care il meriti, nu trebuie sa lupti pentru el. Din pacate nu e asa, si pentru libertatea, drepturile noastre, libertatea de exprimare, trebuie sa luptam zilnic, astfel, din negura vremurilor, din departare, se ridica fantome, si ies din colturi", a mai spus Klaus Iohannis.