Conform IPJ Mures, Politia orasului Sarmasu a fost sesizata prin numarul de urgenta 112, de catre un barbat din Balda, ca o persoana se afla cazuta cu fata in jos, intr-un parau din localitate.

"La fata locului s-a deplasat echipa operativa din cadrul Politiei orasului Sarmasu, care a constatat ca cele sesizate se confirma, persoana in cauza fiind identificata ca fiind o femeie, de 45 de ani, din localitatea Balda. A fost constatat decesul acesteia de catre un echipaj medical", a precizat sursa citata, potrivit Digi24.

In cauza, se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, urmand sa se stabileasca imprejurarile in care s-a produs decesul persoanei.