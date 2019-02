"Astazi, 11 februarie, am anuntat oficial conducerii Camerei Deputatilor decizia de a parasi grupul parlamentar PSD, devenind, astfel, deputat neafiliat.

Nu a fost deloc o decizie usoara, insa a fost o decizie necesara, dictata de cursul pe care l-a luat, in ultimii doi ani, politica dusa de PSD Giurgiu.

O politica dominata de interese personale si de grup - in detrimentul celor ale alegatorilor -, de tradari si jocuri ”la doua capete”, de marginalizare a celor care nu erau de acord cu directia in care se indrepta PSD Giurgiu.

In aceste conditii, am decis ca este timpul sa ma "rup" de acest tip de politica, pe care nu o voi accepta niciodata si sa raman deputat neafiliat, urmarind, in toata activitatea mea de parlamentar, sa apar interesele alegatorilor giurgiuveni", a scris Alexandru Andrei pe pagina de Facebook.

Organizatia PSD Giurgiu este condusa de Niculae Badalau.