In Belgia, Franta si Germania, cadrele militare ies la pensie cel mai devreme la 52 de ani. Cu acest argument, plus lipsa de personal de la noi, senatorul social-democrat Liviu Brailoiu propune ca militarii si politistii sa lucreze mai mult.

"Nu este normal ca un personal civil sa iasa la pensie la 62-65 de ani si personalul militar la 38-40. Inteleg, sunt conditii grele de munca, dar si in viata civila sunt sectoare de activitate cu conditii mult mai grele", spune deputatul PSD, Liviu Brailoiu, potrivit Digi24.

Sorin Dumitrascu, expert penitenciare, sustine ca acesti oameni nu pot lucra in carje sau sa asigure ordinea publica u persoane in varsta.

"Nu putem sa lucram in carje, sa ne ducem cu batrani sa asiguram ordinea publica, nu putem sa ne ducem cu batrani care sa lucreze intr-un penitenciar", spune Dumitrascu

Dumitru Coarna, liderul Sindicatului National al Politistilor sustine ca era necesara o discutie cu sindicatele, pentru ca ei nu inteleg sistemul.

In sprijinul ideii de a creste varsta de pensionare pentru politisti si militari, senatorul PSD care propune legea, adauga si compensatii: doua procente in plus la pensie, pentru fiecare an lucrat suplimentar.