"Metrorex informeaza publicul ca pe 11 februarie, in intervalul 08:00 - 08:20, trenurile de metrou au circulat cu intarzieri fata de graficul normal de circulatie.

Intr-unul din trenurile care circula pe Magistrala 1, in directia Piata Unirii, mai multi calatori au anuntat o posibila degajare de fum si au anuntat serviciul national de urgenta apeland la 112. Trenul a fost oprit in statia Dristor 1 si calatorii au fost debarcati. Echipele Metrorex impreuna cu echipele ISU au verificat starea tehnica a trenului. Astfel, nu s-a confirmat sesizarea de degajare de fum, fiind vorba despre o degajare de praf din cauza obturarii temporare a unei supape de ventilatie. Personalul Metrorex a actionat in scopul prevenirii oricaror eventuale pericole conform procedurilor in vigoare.



Evenimentul sesizat a fost, insa, o alarma falsa, siguranta calatorilor nu a fost pusa in pericol in niciun moment.



Societatea respecta normele si prevederile in vigoare, iar masurile luate sunt pentru a preveni orice tip de eveniment care ar putea avea impact asupra sigurantei transportului calatorilor cu metroul", se arata intr-un comunicat remis 9am.