Potrivit unor surse din ancheta, barbatul s-ar fi certat cu sotia sa inainte sa cada de la etaj. Femeia nu era acasa in momentul in care sotul ei s-a aruncat in gol de la etajul 4, un vecin fiind cel care a alertat autoritatile.

Potrivit site-ului libertatea.ro, barbatul se numeste Mihai Radoi si este fratele selectionerului nationalei de tineret Mirel Radoi.