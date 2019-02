"Duminica, 10 februarie, in urma unui apel telefonic 112, jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montan Calimanesti si o echipa Salvamont Valcea au desfasurat in comun o noua actiune, de data aceasta pentru salvarea a doi cetateni francezi, care gresind poteca de coborare de la Cabana Cozia, au intrat pe Valea Zavodului.



Astfel, 3 jandarmi montani si 6 salvamontisti au recuperat turistii, dupa o interventie dificila desfasurata pe timp de noapte si pe parcursul a 11 ore de efort continuu", mentioneaza Inspectoratul Judetean de Jandarmi Valcea

Recomandari pentru iubitorii sporturilor montane

"Recomandam si pe aceasta cale ca iubitorii sporturilor montane sa abordeze aceste activitati responsabil, folosind echipamente corespunzatoare, la nivelul de competenta si complexitate care sa nu puna in pericol viata, atat individual cat si la nivelul grupului.Sfatul jandarmilor montani si al salvamontistilor pentru aceia care vor sa urce pe traseele turistice este sa ceara informatii salvatorilor din zona, formand 0SALVAMONT sau apeland 112.

In afara echipamentului obligatoriu iarna (incaltaminte si imbracaminte adecvata, coltari, piolet etc) trebuie sa existe in permanenta in rucsac o lanterna cu baterii noi, pentru fiecare participant, evitand astfel situatii neplacute.



Inclusiv in cazul excursiilor cu autoturismul este indicat sa aveti incaltari si imbracaminte de iarna, chiar si o lanterna, pentru situatiile in care sunteti nevoiti sa va deplasati pe jos.

De asemenea, trebuie estimat timpul necesar efectuarii excursiei, in asa fel incat sa existe o marja de siguranta de o ora de lumina naturala", mai mentioneaza sursa citata.