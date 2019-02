Numarul unic de urgenta 112 a fost apelat, in 2018, de peste 12,7 milioane de ori, dar mai putin de jumatate au fost urgente reale. 63% dintre apelurile non-urgente au fost facute din greseala, din cauza tastelor neblocate ale telefoanelor. In Bucuresti, o singura persoana a sunat la 112 , doar in primele zece luni ale anului trecut, de peste 21.000 de ori.