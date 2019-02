"In legatura cu decesul care a survenit la clinica din Craiova pentru pacienta care a fost transportata de la SJU Targu-Jiu, noi regretam ca pacienta respectiva a decedat. Referitor la stadiul rezultatului analizei care s-a facut la noi la spital, pot sa va spun ca asteptam o concluzie de la Colegiul Medicilor in aceasta cauza si asteptam rezultatul Comisiei de cercetare disciplinara, care a fost constituita dupa avizul de etica dat de catre Consiliul de Etica. Va trebui Comisia de cercetare disciplinara sa ia legatura institutional si cu spitalul din Craiova si concluzia finala sper sa o avem cat mai repede, dar vedeti, este o situatie care trebuie analizata cu maxima prudenta si cu maxim profesionalism", a declarat, luni, pentru Agerpres, managerul SJU Targu-Jiu, Gigel Capota.

In acest caz, conducerea Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj a dispus efectuarea de verificari in cauza, potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Miruna Prejbeanu.

Componenta Comisiei de Etica in cazul doctoritei care ar fi refuzat sa consulte un pacient si a scris in foaia de observatie nemultumirile sale legate de salariu si de lipsa de personal a fost modificata la solicitarea acesteia, a declarat saptamana trecuta, intr-o conferinta de presa, managerul SJU Targu Jiu.

Potrivit acestuia, medicul respectiv a solicitat inlocuirea unei juriste cu care ar fi avut, anterior, probleme personale.

Cadrul medical a intrat in atentia conducerii SJU Targu Jiu dupa ce a refuzat sa consulte un pacient care avea nevoie de o bronhoscopie si a scris in foaia de observatie faptul ca nu este remunerat pentru astfel de interventii si ca nu exista nici personal pregatit in acest sens.

"In data de 31 ianuarie, doamna doctor a prezentat o hartie in care solicita ca unul dintre membrii Consiliului de Etica, in speta doamna jurist Horhoianu sa nu participe la aceasta analiza intrucat, spune dumneaei in hartie, ca a avut unele probleme personale cu respectiva si ca doreste sa fie asistata de un avocat. In baza hartiei, Consiliul de Etica ne-a prezentat noua, Comitetului Director, o solicitare pentru inlocuirea doamnei Horhoianu din comisia respectiva (...). Am primit un aviz de etica de la Comisia de Etica si acolo au fost depistate anumite vulnerabilitati", a spus Gigel Capota.

In context, directorul medical al spitalului, Costinel Popescu, prezent la aceeasi conferinta, a sustinut ca, in acest caz, "nu era necesara bronhoscopia".

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Targu-Jiu a dispus, la sfarsitul lunii ianuarie, efectuarea unei analize in cazul unui medic care ar fi scris in foaia de observatie a unui pacient nemultumirile legate de salariu si de lipsa de personal, refuzand sa consulte respectivul bolnav.

Comisia de etica, convocata in acest caz

Managerul SJU Targu-Jiu a declarat ca in acest caz a fost convocata Comisia de etica, a fost sesizat Colegiul Medicilor si a fost constituita si o comisie interdisciplinara., a precizat, pe 29 ianuarie, Gigel Capota.

El a mai afirmat ca salariul medicului respectiv este de circa 15.000 de lei pe luna, suma in care sunt incluse si garzile.