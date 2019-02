"Colegii mei sunt nerabdatori sa discute cu dumneavoastra si cu consilierul premierului, care a spus ca nu sunt patrioti. Se vorbeste de credite in lei pentru societati. Se cauta ca ele sa fie ieftinite. Inteleg ca maine vom cauta sa lamurim acest lucru la Parlament. Ciferele nu sunt catusi de putin cele prezentate in public de o anumita parte. Consilierul pe probleme economice al premierului ne creeaza probleme de credibilitate, mai ales ca ia doua cifre si le prezinta cum doreste. (....) De dimineata pana seara lupta cu ROBOR. O fi consilierul pe probleme economice al doamnei premier, dar nu se comporta ca un economist.

Daca faci o discutie ca avem rata de politica monetara este de 2,5%, in conditiile in care si in SUA este la fel si incurci lucrurile si cifrele, sigur, publicul se emotioneaza. Deocamdata, lucrurile stau bine in Romania, dar asta nu inseamna sa tot zgaltaim vaporul acesta. Avem anticipatii stabile si vrem sa le zgaltaim. Sa nu ne batem joc de inflatie. S-a coborat cu o dobanda de 2,5%. In toamna acestui an a persistat la adresa mea o intrebare: cum de ati reusit. S-au folosit mai multe instrumente si constatam ca nu le place increderea in Banca Nationala", a declarat Mugur Isarescu, potrivit Stiripesurse.ro.