Tanara, in varsta de 17 ani era in clasa a XI-a, la Colegiului National "Ecaterina Teodoroiu". Ea si-a pierdut viata la spitalul din Targu Jiu, unde a ajuns in urma accidentului in care au mai fost ranite si alti trei tineri, cu varste cuprinse intre 17 si 19 ani.

Soferul masinii, un tanar de doar 19 ani, care avea permisul de doar o luna de zile, s-a ales cu dosar penal pentru ucidere din culpa. Se pare ca a pierdut controlul automobilului si a lovit un cap de pod si o conducta de gaze, scrie Realitatea.net.