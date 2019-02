Ei solicita majorarea onorariilor pentru asistenta din oficiu in dosare penale si eliminarea "practicii judecatorilor ori procurorilor de cenzurare a acestor onorarii".

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a reactionat spunand ca se apropie alegerile la avocati si ca unii au intrat deja in campanie si ca solicitarile acestora sunt "absolut nemotivate".

Vor declansa proteste, incepand de astazi, avocatii din barourile Bucuresti, Alba, Arges, Buzau, Cluj, Dolj, Gorj, Hunedoara, Ialomita, Ilfov, Olt, Prahova, Satu Mare, Salaj si Timis, scrie Hotnews.ro.

Astfel, pana in 24 februarie - prezentarea avocatilor in cauzele penale in care sunt repartizati din oficiu purtand o banderola alba pe brat, intre 25 februarie si 10 martie - asigurarea asistentei judiciare exclusiv in cauzele penale in care se discuta masurile preventive, si incepand din 11 martie - neasigurarea asistentei judiciare, la inceput cate 30 minute pe zi, timp de o saptamana, apoi pe termen nelimitat, pana la identificarea si aplicarea solutiilor la problemele lor.