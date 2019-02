Ea a precizat ca timp de 21 de zile Borcea se afla intr-o perioada de carantina in care se fac informarile despre obligatii, drepturi, responsabilitati si programul zilnic.

"Se fac analizele medicale, evaluari psihologice si educationale, iar la sfarsitul celor 21 de zile se analizeaza in comisia de stabilire a regimului de executare (a pedepsei n.r.)", a afirmat purtatorul de cuvant al acestei unitati de detentie, Gabriela Livadariu. Ea a adaugat ca, in functie de acest regim, poate fi transferat in alt penitenciar profilat pe regimul respectiv.

Cristian Borcea a fost condamnat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 5 ani inchisoare cu executare in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri din Constanta, Mamaia, plaja si faleza.