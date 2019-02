Potrivit ultimelor date ale Institutului National de Statistica (INS), in 2018 in structurile de cazare din judetul Bihor au innoptat 1.522.418 turisti (1.371.084 romani si 151.334 straini). Cu aceasta cifra, judetul se claseaza pe locul IV pe tara, dupa Constanta, Bucuresti si Brasov.

In ceea ce priveste sosirile in structurile de primire turistice, judetul Bihor ocupa locul VII, cu 549.014 sosiri. Primele locuri sunt ocupate, in ordine, de Bucuresti, Brasov, Constanta, Mures, Sibiu si Prahova.

Coform specialistilor in domeniu, aceasta clasare a Bihorului este justificata

", a precizat Marius Copil, administratorul unei agentii de turism din Oradea, potrivit bihon.ro

La nivel national, potrivit INS, sosirile in structurile de cazare turistice au crescut in 2018 cu 6,3% fata de 2017, de la 12.056,3 mii de turisti, la 12.809,9 mii de turisti. Numarul de innoptari a crescut cu 5,7%, de la 26.915,7 mii de turisti la 28.449,1 mii de turisti.