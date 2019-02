O cercetare in care au fost implicati aproape 900 de fumatori a descoperit ca 18% dintre utilizatorii de tigari electronice au renuntat la fumat dupa un an. Prin contrast, doar 9,9% dintre participantii care au apelat la alte forme de substitutie nicotinica au reusit sa renunte la fumat.

''Acesta este primul studiu clinic care a testat efectul tigarilor electronice moderne asupra renuntarii la fumat'', a declarat cercetator principal profesor Peter Hajek de la Queen Mary University din Londra. Potrivit acestuia, ''tigarile electronice au fost de aproape doua ori mai eficiente'' in comparatie cu combinatia de produse de substitutie nicotinica.

''Desi un mare numar de fumatori sustin ca au reusit sa renunte la fumat cu ajutorul tigarilor electronice, profesionistii din domeniul sanatatii s-au aratat reticenti in a recomanda utilizarea acestora din cauza inexistentei unor dovezi clare rezultate in urma studiilor clinice randomizate controlate. Acest lucru probabil se va schimba acum'', a precizat Hajek.

Testarea eficacitatii tigarilor electronice reincarcabile

Studiul, publicat in New England Journal of Medicine, a fost conceput pentru a testa eficacitatea tigarilor electronice reincarcabile alaturi de o varietate de terapii standard menite sa ii ajute pe fumatori sa renunte la acest obicei, printre acestea numarandu-se plasturii cu nicotina, guma de mestecat sau comprimatele imbunatatite cu aceasta substanta, inhalatoarele si pulverizatoarele.

Un numar de 886 de fumatori au participat la programul pentru renuntarea la fumat ''Stop Smoking Services'' al serviciului public de sanatate britanic NHS, in Londra, Leicester si East Sussex. Acestora li s-a distribuit in mod aleator fie un tratament de substitutie nicotinica, fie un set continand o tigara electronica si consumabile.

Toti subiectii au participat saptamanal la sedinte individuale de terapie comportamentala, scrie Agerpres.

Tigarile electronice au fost utilizate mai frecvent si pentru o perioada mai lunga, potrivit rezultatelor studiului clinic. In plus, persoanele care au folosit aceste dispozitive au resimtit mai putin intens necesitatea de a fuma, dupa o saptamana si dupa o luna de la momentul renuntarii la acest obicei. Totodata, cei care au utilizat tigarile electronice au manifestat un nivel mai redus de iritabilitate, neliniste si diminuare a capacitatii de concentrare in prima saptamana, au subliniat cercetatorii.

''Aceasta cercetare importanta demonstreaza ca trecerea la tigara electronica poate fi una dintre cele mai eficiente metode de renuntare la fumat, in special impreuna cu (sedinte de) suport individual'', a notat Martin Dockrell din cadrul Public Health England.

In ciuda faptului ca tigarile electronice sunt intens promovate drept instrumente eficiente pentru renuntarea la fumat, eficacitatea si siguranta acestora este intens controversata. O serie de studii au dovedit ca aceste dispozitive contin o gama larga de substante cu potential toxic. Nicotina insasi este o substanta care da dependenta si numeroase voci au afirmat ca aceasta poate afecta dezvoltarea creierului in cazul tinerilor, precizeaza Press Association.

Multi experti cad totusi de acord ca tigarile electronice sunt mult mai putin daunatoare in comparatie cu produsele pe baza de tutun.