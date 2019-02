"Este un conac boieresc vechi de mai bine de 100 de ani, care are pe el tot felul de litigii. Acolo se gasesc alti proprietari,pe diverse bucati din el, despre care d-na Vasilescu spune: e unul pe care nu am reusit sa-l dam afara, incercam cu ceilalti. Casa asta are un trecut. Proprietarii acestia provin din zecile de ani, din secolul care a trecut de cand a fost facuta casa. Si d-na Vasilescu si dl Manda vin acum si spun: n-am reusit sa-l dam afara pe proprietar. El e proprietar, dansii sunt cumparatori, vin sa ia casa asta, s-o cumpere. (...)

Citeste si: Olguta Vasilescu, despre casa pe care a achizitionat-o cu viitorul ei sot: Ne-o permitem

E prima grija a arivistilor, a parvenitilor, sa-si asigure o aura aristocratica, nobiliara. Nu puteau de banii astia sa-si ia un penthouse, o vila noua? Nu, au vrut o casa cu pedigree, sa fie conac boieresc, pentru ca ei sunt acum intemeietori de dinastie. E acelasi mecanism care a facut-o pe d-na Dancila sa dea o chifla si o proteina in Sala Tronului de la Palatul regal", a spus CTP la Digi24.ro.