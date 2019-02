Astfel, USR va depune o plangere penala pentru abuz in serviciu pe numele Silviei Mihalcea, secretar general al Camerei Deputatilor, pentru ca a intarziat cu peste 100 de zile trimiterea semnaturilor la CCR si o plangere penala pentru fals in acte oficiale pe numele lui Georgica Toba, seful departamentului legislativ al Camerei Deputatilor, care apare ca semnatar pe nota informativa falsa cu privire la semnaturile Fara Penali care a ajuns la Biroul Permanent al Camerei Deputatilor.

La comanda politica a lui Liviu Dragnea, angajatii Secretariatului General au trecut in nota informativa care urma sa fie trimisa Curtii Constitutionale un numar de 591.097 de semnaturi, desi USR a depus in Parlament 931.249 semnaturi, dintre care 825.624 validate de primarii. De fapt, PSD a incercat sa trimita la CCR un numar mai mic de semnaturi pentru a invalida automat initiativa.



«In nota informativa despre Fara Penali este o cifra falsa. Si pentru acest lucru vom formula o plangere penala. Faptul ca angajatii Secretariatului General si-au depasit prerogativele si au dat o informare falsa, care a stat la baza unor acuzatii false facute impotriva semnatarilor si impotriva celor care au contribuit la adunarea semnaturilor, reprezinta un fapt foarte grav. Lucrurile nu sunt intamplatoare, a fost o incercare de tergiversare a acestei initiativei. Daca functionarii accepta sa ii faca jocul lui Liviu Dragnea, un condamnat penal, trebuie sa stie ca nu o sa inchidem ochii la asemenea abuzuri», a explicat deputatul USR Stelian Ion.

Noua incercare de blocare a initiativei Fara Penali vine dupa ce Secretariatul General aflat in subordinea lui Liviu Dragnea a amanat cu peste 100 de zile trimiterea semnaturilor la Curtea Constitutionala, sub pretextul fotocopierii dosarelor. In aceasta perioada, angajatii au inceput sa verifice semnaturile, ceea ce inseamna depasirea atributiilor legale.

«Astazi am avut o discutie de mai bine de o ora cu sefa Secretariatului General in care am cerut clarificari. Din perspectiva noastra, aceste cifre pe care le-au pus in nota au rolul de a sabota initiativa astfel incat sa scada sub pragul impus de lege, undeva la 490.000 de semnaturi validate. Am cerut clarificari asupra notei si asteptam sa vina cu clarificari si sa le inainteze Biroului Permanent. Noi am depus peste 900.000 de semnaturi la Camera Deputatilor, din care peste 800.000 au fost semnaturi valide atestate de catre primarii, nu exista niciun dubiu asupra veridicitatii si validitatii acestei initiative cetatenesti care trebuie sa ajunga la CCR», a declarat deputatul Cristina Pruna, liderul USR de la Camera Deputatilor.

Initiativa Fara Penali va fi trimisa la CCR luni, pe 11 februarie, pentru controlul de constitutionalitate, avand un termen de pronuntare de 60 de zile calendaristice. Ulterior, initiativa va intra in dezbatere parlamentara.

Initiativa Fara Penali in functii publice propune ca articolul 37 din Constitutie, care reglementeaza dreptul de a fi ales, sa fie completat cu un nou alineat, avand urmatorul continut: «Nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor, in Senat si in functia de Presedinte al Romaniei cetatenii condamnati definitiv la pedepse privative de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie, pana la intervenirea unei situatii care inlatura consecintele condamnarii»", se arata intr-un comunicat al formatiunii.