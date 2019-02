"Marturisesc ca sunt foarte ingrijorata de ultimele evolutii privind proiectul ELI de la Magurele; si ma refer in mod special la litigiul existent intre beneficiarul proiectului, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei (IFIN-HH) si consortiul european EuroGammaS (EGS) privind realizarea Sistemului Fascicul Gamma de la Magurele, care pune in pericol finalizarea proiectului.



In acest sens, am insarcinat serviciile din subordinea mea(DG REGIO) sa ofere sprijin tehnic partilor implicate, pentru a putea depasi blocajele privind implementarea acestui proiect, cauzate de rezilierea contractului mentionat anterior.

Mai mult decat atat, la nivel politic, alaturi de colegul meu Carlos Moedas, Comisarul European responsabil pentru cercetare, stiinta si inovare, am organizat la Bruxelles, in luna ianuarie a acestui an, o intalnire cu toate partile implicate in derularea proiectului ELI de la Magurele. Am avut discutii punctuale cu ministrul Cercetarii din Romania(d-nul Hurduc), ministrul adjunct responsabil pentru Educatie, Universitati si Cercetare din Italia(d-nul Fioramonti), secretarul general al Ministerului Cercetarii si Inovarii din Franta(d-nul Larouturou) si cu cativa reprezentanti ai Guvernului suedez.

Concluzii aprobate de toate partile

gasirea unor solutii pentru un management mai eficient al contractului,

suspendarea tuturor actiunilor juridice de catre toate partile,

gasirea unor solutii alternative de a pune capat litigiului

acord cu privire la implementarea unor lucrari suplimentare si stabilirea unui calendar exact de realizare a acestora.

In cadrul acestei intalniri, am cerut autoritatilor romane si omologilor acestora sa depuna toate eforturile necesare pentru solutionarea acestui litigiu, astfel incat lucrarile sa poata fi reluate cat mai curand posibil, iar proiectul sa fie finalizat in perioada 2014-2020.Concluziile acestei reuniuni la nivel inalt au fost aprobate de toate partile. Mai mult decat atat, toti cei prezenti la discutii si-au luat angajamentul ca vor indeplini cerintele de baza necesare continuarii lucrarilor la acest proiect si anume:Ca urmare a acestei intalniri, impreuna cu Comisarul Moedas am trimis o scrisoare premierului roman, d-na Viorica Dancila, si tuturor celorlalte parti implicate, invitand la respectarea angajamentele asumate in cadrul intalnirii din ianuarie de la Bruxelles. In plus, serviciile Comisiei DG REGIO si Directoratul de Cercetare (RTD) impreuna cu experti ai BEI au elaborat si transmis o nota tehnica autoritatilor romane, tocmai pentru a le sprijini in ceea ce priveste examinarea aspectelor juridice si tehnice ale proiectului, cu scopul continuarii acestuia. In prezent, din ceea ce stiu eu, autoritatile romane evalueaza aceste optiuni juridice si tehnice disponibile, insa nu a fost trimis un raspuns oficial.

Trebuie sa reamintesc faptul ca, din perspectiva Comisiei Europene, singura baza comuna pentru gasirea unei solutii care sa permita finalizarea proiectului, este data de concluziile comune ale reuniunii din luna ianuarie de la Bruxelles, precum si de angajamentele asumate atunci.



In absenta unui raspuns rapid al Guvernul Romaniei adresat Comisiei Europene, exista riscul ca acest proiect sa nu mai poata fi finalizat in actualul exercitiu bugetar (2014-2020), ceea ce va genera importante pierderi financiare si, totodata, va afecta credibilitatea intregii investitii. De asemenea, eforturile UE de a promova cooperarea intre institute de cercetare si inovare si mediul de afaceri, vor fi si ele subminate.



Proiectul Infrastructurii Luminii Extreme - Fizica Nucleara (ELI-NP) de la Magurele este cea mai importanta investitie europeana in domeniul cercetarii din Romania, fiind parte a unei infrastructuri paneuropene de cercetare la care participa Romania, Cehia si Ungaria si pentru care finantarea europeana este de aproximativ 800 milioane de euro.

Proiect laserului de la Magurele este crucial totodata pentru cooperarea pe termen lung dintre Romania si alte tari in domeniul cercetarii. De asemenea, ELI reprezinta cel mai bun exemplu privind felul in care Fondurile structurale si de investitii europene pot ajuta tarile din Europa Centrala si de Est sa isi dezvolte propriile sisteme de cercetare si inovare, pentru a exploata pe deplin sinergiile din cadrul programului Orizont 2020, in vederea atingerii excelentei in domeniul cercetarii, punand accent pe inovare.

Inca de la inceputul mandatului meu de comisarul european pentru Politica Regionala am urmarit indeaproape evolutiile celor trei site-uri ale proiectului ELI, pe care le-am si vizitat de altfel. De asemenea, Comisia Europeana a aratat flexibilitate in privinta proiectului ELI din Romania si ma bucur ca am reusit sa aprob fazarea acestui proiect major.

Proiectul laserului de la Magurele a inceput asadar in perioada de finantare 2007 - 2013, iar acum se afla in faza a doua de implementare. Bugetul total se ridica la aproximativ 250 milioane de euro, finantarea fiind asigurata in cadrul Programului Operational pentru Competitivitate. In prima faza a proiectului a fost construita o cladire speciala pentru fascicule laser si gamma, precum si pentru experimente; iar etapa a doua presupune dotarea cu echipamentele si utilajele necesare construirii unui laser de 10 PW si a unui fascicul gamma, precum si instalarea acestora.

Sper din suflet sa reusim sa salvam acest proiect fanion atat pentru Romania, cat si pentru cercetarea din intreaga Uniune Europeana!", a scris Corina Cretu pe Facebook.