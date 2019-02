Intrebata, in cadrul unei conferinte de presa, ce poate spune despre afirmatiile avocatului lui Politi, care a sustinut ca diplomele italianului au fost recunoscute de Ministerul Educatiei, Ecaterina Andronescu a raspuns ca trebuie sa analizeze acest caz.

"Nu as putea sa va dau un raspuns care sa fie complet in acest moment, pentru ca nu am vazut echivalarea pe care ministerul a dat-o in anii trecuti. (...) Trebuie sa analizez echivalarea, sa vad in ce masura echivalarea corespunde studiilor pe care acest cetatean le-a avut si puteau, potrivit rigorilor echivalarii, puteau fi recunoscute in Romania. Dar recunoasterea diplomei nu inseamna si intrarea in profesie. Eu cred ca privim diferentiat lucrurile. Daca ministerul a gresit, cine a gresit, trebuie, fara indoiala sa recunoasca si sa primeasca sanctiunea corespunzatoare, dar daca ministerul a facut doar recunoasterea diplomei, aici pot sa va spun cu certitudine - ministerul nu poate sa dea intrarea in profesie pentru medicina, pentru doctori in special, poate sa recunoasca doar diploma", a spus Ecaterina Andronescu.

Ministrul Educatiei a adaugat ca nu are niciun motiv sa nu raspunda la intrebarile referitoare la acest caz, dar ca doreste ca intai sa vada documentul de echivalare, pentru a nu vorbi in necunostinta de cauza, scrie Agerpres.

Matteo Politi, cetatean italian in varsta de 38 de ani, a lucrat ca medic de chirurgie plastica pentru cinci unitati medicale din Romania fara sa aiba acest drept. Lui i se atribuise un cod de parafa de catre Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti.

Dupa dezvaluirile din presa, DSPMB a anuntat ca a demarat o ancheta interna si a sesizat Comisia de disciplina pentru analizarea modului in care un functionar public din cadrul Biroului de Informatica si Biostatistica Medicala i-a atribuit italianului, in 23 martie 2018, codul de parafa. Pana la finalizarea cercetarii, functionarul a fost mutat disciplinar in cadrul altui compartiment al DSPMB.

Matteo Politi a fost audiat miercuri seara la Sectia 4 Politie si a fost retinut pentru 24 de ore. El a fost dus la arestul Politiei Capitalei, iar in cursul zilei de joi va fi prezentat unui procuror.