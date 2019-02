Acesta va fi dus la arestul Politiei Capitalei iar in cursul zilei de joi va fi prezentat unui procuror.

El avea asupra sa un troler si o geanta de voiaj atunci cand a fost ridicat de ofiterii de politie de frontiera.

Italianul, in varsta de 38 de ani, a fost depistat de politisti, in cursul diminetii, in timp ce incerca sa iasa cu trenul din tara pe la Punctul de Frontiera Curtici. El calatorea cu un tren InterRegio, pe relatia Bucuresti - Budapesta, scrie Agerpres.

Matteo Politi a lucrat ca medic de chirurgie plastica pentru cinci unitati medicale din Romania fara sa aiba acest drept. Acestuia i se atribuise un cod de parafa de catre Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti.

Dupa dezvaluirile din presa, DSPMB a anuntat ca a demarat o ancheta interna si a sesizat Comisia de disciplina pentru analizarea modului in care un functionar public din cadrul Biroului de Informatica si Biostatistica Medicala i-a atribuit italianului, in 23 martie 2018, codul de parafa.

Pana la finalizarea cercetarii, functionarul a fost mutat disciplinar in cadrul altui compartiment al DSPMB.

Ministrul Sorina Pintea a declarat ca Ministerul Sanatatii nu i-a echivalat diploma de studii presupusului medic italian. "A fost lasat ilegal sa opereze, pentru ca nu poti opera doar cu un cod de parafa. Ai nevoie de mai multe documente. (...) Cei care l-au angajat l-au angajat ilegal, dar si aici ar trebui sa vedem. Colegiul Medicilor nu a dat aviz de libera practica", a precizat Pintea marti.