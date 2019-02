"In primul rand, eu nu cred ca este un conflict. Este un lucru normal ca daca presedintele are dreptul sa refuze, sa faca acest lucru. Nimeni nu se astepta sa o accepte pe aceasta doamna a treia oara. CCR a spus ca daca se refuza o propunere in mod justificat, ar fi trebuit sa se vina cu o alta propunere.

Premierul trebuia sa tin cont de acest lucru si sa vina cu alta propunere si sa tina cont de faptul ca o expune pe acesta doamna la aceste discutii. Daca toate aceste motive sunt adevarate si pot fi justificate, evident ca ele pot fi importante", a spus Zegrean la Romania TV, citat de stiripesurse.ro.