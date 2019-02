1. Excesul de grasimi si proteine animale si neglijarea introducerii fibrelor in alimentatie. Aceasta este o situatie frecvent intalnita in perioada de iarna, cand mesele abunda in preparate hipercalorice, iar legumele si fructele autohtone sunt in cantitate mai mica pe piata. "Fibrele alimentare sunt cele are stimuleaza peristaltica si ne fac sa avem un tranzit intestinal bun si un scaun normal. Daca nu se consuma fibrele alimentare, din legume, fructe si cereale, nu se stimuleaza peristaltica colonica, iar scaunul nu este sanatos. Daca acesta se elimina cu greutate si exista constipatie pe termen lung, aceasta situatie poate duce la aparitia unor complicatii sau avansarea hemoroizilor. Complicatiile pot fi fisura anala sau tromboza hemoroidala", avertizeaza medicul Dan Andronesi.

2. Neglijarea indelungata a simptomelor hemoroizilor, precum durerea, sangerarea, mancarimile. "Pacientii ajung de multe ori tarziu la medic, iar motivele sunt multiple: multi pacientii sunt de multe ori pudici, crezand ca sunt singurii cu astfel de probleme. In plus, spera ca este vorba despre probleme usoare care se pot rezolva cu o crema. Hemoroizii si alte probleme perianale se pot confunda cu boli grave, precum cancerul, afectiunile ulcerohemoragice la nivelul rectului, abcesele dureroase (daca nu actionam in timp util, pot da septicemie)", completeaza expertul.



3. Deshidratarea. Potrivit unui comunicat remis 9am, exista multe persoane care nu consuma doi litri de lichide pe zi. Mai mult, exagereaza la capitolul “sare”, iar consecintele pot fi constipatia prelungita si, implicit, aparitia hemoroizilor. "Hidratarea este foarte importanta pentru ca apa este mediul in care se desfasoara toate procesele din organism. Daca nu consumam suficiente lichide, vom avea o urina concentrata, vom avea un scaun tare, iar defecatia va fi foarte grea si ajungem la constipatie", descrie medicul Dan Andronesi impactul deshidratarii asupra organismului.

4. Consumul de condimente iuti si folosirea laxativelor. Mancarurile picante sunt preferatele multor romani, iar ardeiul iute nu lipseste de langa ciorba. Pe termen lung, excesul de alimente iuti poate genera aparitia hemoroizilor. In plus, orice episod de constipatie tratat cu laxative poate genera probleme anale. "Consumul excesiv si pe termen lung, de condimente iuti, precum ardeiul iute, duce la aparitia unor modificari importante la nivelul canalului anal, agraveaza si stimuleaza evolutia hemoroizilor, ajungand in stadii avansate sau inflameaza, cu aparitia de tromboflebite, tromboze si alte afectiuni. Laxativele si purgativele sunt destul de periculoase: exista substante care produc usor diaree si multi pacienti trec de la constipatie la diaree. Aceste substante produc o iritatie la nivelul mucoasei colonului care este la fel de periculoasa. Nici diareea nu este buna, pentru ca aceste scaune sunt acide sau bazice si irita anusul, cu modificari ale mucoasei anale. Pot aparea fisuri, decompensari ale hemoroizilor prezenti si astfel, apar complicatiile", spune specialistul.

5. Aplicarea cremelor si unguentelor in speranta vindecarii hemoroizilor. Acesta este o situatie frecvent intalnita de catre medicii care sfatuiesc pacientii sa nu amane vzita la proctolog, cel care va stabili tratamentul personalizat pentru hemoroizi. "Aplicarea cremelor fara ca pacientul sa fie consultat de proctolog este periculoasa. Nu exista pana la ora actuala o substanta activa care sa faca sa dispara niste vene dilatate asa incat cremele nu au efectul pe care pacientii si l-ar dori. Cremele amelioreaza temporar simptomele, dar hemoroizii ajung la stadii din ce in ce mai avansate si necesita un tratament mai complicat", spune medicul Dan Andronesi.

Specialistul trateaza cu succes hemoroizii prin metode moderne, cu recuperarea rapida si risc mai scazut de recidiva. "Terapiile moderne sunt mult mai usor de suportat de catre pacienti. Acestea sunt precedate de stabilirea unui diagnostic corect in vederea alegerii celui mai potrivit tratament care se individualizeaza in functie de fiecare caz, de evolutie, de gravitate si de boli asociate. Tratamentele moderne care se aplica, cu succes, si pe care le aplicam si noi sunt ligaturile elastice, asociate cu fototermocoagulare in spectru infrarosu. Sunt proceduri care au mare succes, iar recidivele in urma acestor tratamente sunt mai mici decat in cazul tratamentelor chirurgicale clasice", concluzioneaza doctorul.