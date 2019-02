"Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare abrogarea prevederilor referitoare la pensiile de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila, ale personalului Curtii de Contruri, ale membrilor Corpului diplomatic consulat al Romaniei, ale personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea si ale personalului care functioneaza in cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice, ale functionarilor publici parlamentari, a Avocatului Poporului, precum si abrogarea dispozitiilor privind indemnizatiile pentru limita de varsta ale deputatilor si senatorilor.

Sursa de finantare pentru acoperirea cresterii cheltuielilor cu recompensele acordate invalizilor de razboi, veteranilor de razboi, vaduvelor de razboi si vaduvelor de veterani de razboi, precum si urmasilor personalului armatei decedat in teatre de operatii va fi asigurata prin abrogarea pensiilor de serviciu aflate in afara principiului contributivitatii, jurisprudentei Curtii Constitutionale si practicii statelor NATO", se arata in expunerea de motive proiectului legislativ", prevede propunerea legislativa, potrivit stiripesurse.ro.

Senatul a votat in calitate de prim for sesizat, decizionala fiind Camera Deputatilor.