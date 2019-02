La fata locului au ajuns reprezentanti ai Inspectoratului de Politie Judetean Iasi, dar si ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta din municipiu, care incearca sa il convinga pe barbat sa coboare de pe cladire, scrie adevarul.ro.

Pompierii au umflat o saltea pe care au pus-o la baza cladirii, in dreptul barbatului.

Individul a fost eliberat recent din puscarie si a mai amenintat ca se va sinucide si in trecut. Numele sau este Cezar O., are 51 de ani si, la inceputul anilor 2000, a fost condamnat pentru terorism dupa ce a urmarit sase familii si le-a amenintat ca le va arunca locuintele in aer daca nu primeste cate 1.000 de euro de la fiecare, mai mentioneaza sursa citata.

Revenim cu amanunte.