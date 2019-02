Radu Ionescu, seful Sectiei de Chirurgie Plastica de la Spitalul de Chirurgie Plastica si Ortopedie Medlife, spune ca a tratat-o pe pacienta in cauza, operata de ”medicul” Matteo Politi in urma cu 7 luni, scrie stirileprotv.ro.

Radu Ionescu a confirmat pentru Stirile Pro TV cazul. El a povestit intr-un clip postat pe Instagram despre pacienta si a postat imagini cu mutilarea suferita de aceasta, dupa un implant mamar. (puteti vedea imaginile pe stirileprotv.ro).

”Doamna s-a prezetat la 7 luni dupa operatia initiala, o augmentare mamara cu mastopexie, adica lifting de san, fiind nemultumita de rezultatul estetic si avand o complicatie locala - necroza de aureola, care este o complicatie rara. Aceasta se poate vindeca in aproximativ un an”, declarat medicul Radu Ionescu pentru corepondentul Stirilor Pro TV.

”Pe langa rezultatul dezastruos estetic pe care il are, are si o complicatie locala care se numeste necroza de areola. Practic, in urma actului chirurgical se intrerupe vascularizatia zonei pigmentare a sanului, determinand la nivelul acesteia o zona cicatriciala, mutilanta, extrem de greu de rezolvat chirurgical intr-un timp ulterior”, a mai spus doctorul Radu Ionescu, precizand ca femeia a fost nevoita sa astepte un an pentru ca zona sa fie reconstruita si ca solutia, in caz ca nu se va putea repara nimic, va fi tatuarea portiunii respective.