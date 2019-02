"Ieri, 05.02.2019, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a scos in sfarsit la licitatie completarea studiului de fezabilitate (SF) al Autostrazii A8 Targu Mures-Targu Neamt. Proiectantul va avea la dispozitie maxim 30 milioane lei si 14 luni pentru actualizarea SF si alte 4 de asistenta tehnica oferita CNAIR in pregatirea documentatiei de lucrari. Din pacate, nu este o veste buna, pretul estimat fiind mult prea mic, mai ales comparand cu bugetele oferite la revizuirile din anul 2014: 76 milioane lei atunci, fata de doar 30 milioane acum pentru 210 km. Exista riscul major sa se faca rabat de la calitate sau, asa cum s-a intamplat la revizuirea SF pe A1 Sibiu-Pitesti, sa se livreze doar o parte din servicii si apoi sa se rezilieze contractul! Mai mult, viteza de proiectare in zona de munte este 120 km/h, rezultand solutii tehnice extrem de costisitoare. Cerem insistent optimizari de traseu si structuri, cat si implementarea etapizata (semi-profil). Fara aceste masuri, Autostrada A8 nu va deveni niciodata realitate, fiindca e prea scumpa", noteaza Asociatia.



Potrivit sursei citate, in 2010-2011 s-au realizat studiile de fezabilitate pe cele trei sectiuni ale Autostrazii A8 Targu Mures-Iasi (311 km), iar in iunie 2014, din cele trei licitatii demarate de CNAIR, doar una a fost finalizata, respectiv cea aferenta tronsonului Targu Mures - Ditrau, contractul fiind semnat cu Search Corporation, in mai 2015. La distanta de trei ani, pe data de 19 ianuarie 2018, CNAIR a reziliat contractul.

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat, marti, 5 februarie, licitatie pentru completarea studiului de fezabilitate (SF) al Autostrazii A8 Targu Mures-Targu Neamt. Proiectantul va avea la dispozitie maxim 30 milioane lei si 14 luni pentru actualizarea documentului respectiv si alte patru luni de asistenta tehnica oferita CNAIR in pregatirea documentatiei de lucrari.

Luni, Ministerul Transporturilor anunta, intr-un comunicat, ca fondurile pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice in ceea ce priveste Autostrada Unirii, tronsonul Targu Mures-Targu Neamt, vor fi incluse in bugetul pe 2019.

"Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere - CNAIR a transmis catre Ministerul Transporturilor textul propus pentru a fi inclus ca articol distinct in Legea Bugetului de Stat pentru anul 2019, in vederea asigurarii bugetului pe anul 2019 aferent elaborarii documentatiilor tehnico - economice pentru obiectul de investitie Autostrada Unirii - tronsonul Targu Mures - Targu Neamt, care este repartizat astfel: credite de angajament 2019: 37.380 mii lei si credite bugetare 2019: 9.309 mii lei", se arata in comunicat.

In prezent, CNAIR a finalizat documentatia de atribuire aferenta licitarii contractului de servicii privind completarea studiului de fezabilitate pentru Autostrada Targu Mures - Targu Neamt. Aceasta a fost transmisa catre ANAP in vederea analizarii si validarii, urmand publicarea anuntului de participare, scrie Agerpres.

Asociatiile civice care militeaza pentru constructia autostrazii A8 Iasi - Targu Mures au solicitat presedintelui Iohannis, la finele anului trecut, declararea acesteia drept "obiectiv de interes strategic national".

Reprezentantii asociatiilor "Impreuna pentru A8", Pro Infrastructura", "Moldova vrea autostrada" au cerut, prin intermediul unei scrisori adresate presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, in data de 19 decembrie 2018, sa fie analizata in sedinta CSAT "cuprinderea in bugetul pe 2019 a sumelor necesare realizarii studiilor de fezabilitate, la acest obiectiv de investitii".

Recent, deputatul PSD,Silviu Macovei a sustinut recent ca nu va vota proiectul de buget pentru anul 2019 daca nu sunt prevazuti bani pentru Autostrada A8, Iasi - Targu Mures sau Autostrada Unirii, cum mai este cunoscuta.

Autostrada Targu Mures-Iasi-Ungheni, cu o lungime totala de 310 kilometri, va costa 16,4 milioane de euro pe kilometru, cu un cost total de 5,1 miliarde de euro.