Purtatorul de cuvant al Politiei Neamt a declarat, miercuri, ca politistii se aflau impreuna cu un tehnician criminalist la un eveniment rutier produs, marti, pe o strada din municipiul Roman, iar trusa criminalistica era pe carosabil.

"In timpul desfasurarii cercetarii la fata locului, un barbat de 69 ani din Roman, aflat in trecere, a sustras trusa criminalistica. Acesta a fost depistat in timp ce se indeparta de locul evenimentului, pe strada Pacii, avand asupra sa trusa. Barbatul, surprins in flagrant de politisti, a fost condus la sediul politiei in vederea continuarii cercetarilor, iar in urma audierilor a fost retinut pentru 24 ore si introdus in arestul IPJ Neamt, sub aspectul comiterii infractiunii de furt", a declarat purtatorul de cuvant al Politiei Neamt, potrivit Agerpres.

Barbatul va fi prezentat de politisti la Parchetul de pe langa Judecatoria Roman, cu propunerea de luare a unei masuri preventive.