"Ministrul Justitiei posteaza pe Facebook o serie de posibile salarii si drepturi de natura salariala pe care personalul din penitenciare le-ar putea avea in 2022, daca acestea n-ar fi inghetate prin ordonante de urgenta precum recentul OUG 114/2018. Ceea ce are legatura directa cu una dintre revendicarile angajatilor nemultumiti", scrie Dumitrscu, comentand ca "ministrul Toader citeaza din legi inghetate", potrivit News.ro.

Liderul FSANP sustine ca agentii de penitenciare, de exemplu, corp profesional dominant in penitenciare, primesc un salariu de baza la nivelul salariul minim pe economie, iar sporurile si majorarile la care face referire ministrul se aplica pe baza de pontaj si in functie de conditiile efective de lucru.

"De exemplu, pentru angajatii penitenciarelor care lucreaza noaptea, se acorda spor de noapte, ca pentru toti angajatii din Romania. Pentru cei care fac ore suplimentare, acestea se platesc, din martie 2018 si doar in urma unor proteste de strada.Restanta de peste 1 milion de ore suplimentare, din anii trecuti, ramane neplatita. Cei care lucreaza cu detinuti bolnavi de HIV-SIDA primesc, pe o perioada limitata de timp, sporul corespunzator, daca sunt in contact direct cu detinutii bolnavi. Sporurile pentru conditii de risc si efort suplimentar se aplica tuturor categoriilor profesionale nu doar personalului din penitenciare, iar beneficii precum: asistenta medicala pentru care angajatii din penitenciare cotizeaza, locuinte de serviciu - care nu s-au mai acordat in ultimii 10 ani ori decontarea cheltuielilor de transport pentru agentii si ofiterii detasati ori mutati, in interes de serviciu, in alte localitati decat cele de domiciliu, nu au nimic iesit din comun", explica Dumitrascu.

El argumenteaza si acuzatia de ipocrizie la adresa ministrului Tudorel Toader, spunand ca acest incaseaza la momentul actual de la stat peste 57.000 de lei sub forma de salarii, pensii si alte beneficii, "echivalentul salariului a 22 de agenti de penitenciare cu experienta, care lucreaza cu detinuti in conditii improprii si de risc pentru viata si sanatate", mai scrie sursa citata.

Angajatii din penitenciare au anuntat proteste joi si viineri, la Ministerul Justitiei si la Palatul Parlamentului.