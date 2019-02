Dupa ce saptamana trecuta eliminat a fost Ovidiu Jimborean, in urma duelului cu Alex Stoica, saptamana aceasta eliminarea a fost tot de la Razboinici.

Razboinicii au pierdut, din nou, meciul de protectie cu scorul de 10-1, singurul punct adus in tabara Razboinicilor fiind al Anei Mihaela Popescu. Faimosii s-au descurcat foarte bine pe traseul pe care au mai castigat o data cu acelasi scor, singurul punct pierdut fiind de Andreea Zaragiu.

Astfel, la duel au mers doua fete de la Razboinici, Ana Maria Stamen, care a avut cel mai mici procentaje si Ana Popescu, care a fost nominalizata de Irina Apostolea, "player of the week", care a adus cele mai multe puncte pe parcursul saptamanii. Decizia ca Ana Popescu sa mearga la duel a fost luata, in urma consultarilor cu toti membrii echipei.

La meciul de eliminare, Ana Mihaela Popescu a mai ramas cu doua vieti, eliminata fiind Ana Maria Stamen.

Exatlon 3: Ana Maria Stamen, cuvinte de lauda la adresa antrenorului Giani Kirita

Imi pare rau ca atat a fost! Voi pleca cu fruntea sus si fericita, totusi, ca am avut parte de experienta aceasta si ca nu o sa mai am alta experienta vreodata, asa. Si va multumesc mult si din tot sufletul pentru absolut tot! Si tie Giani!"

, a declarat Ana Maria Stamen la final, citata de fanatik.ro

Exatlon 3: Cine sunt cei patru noi concurenti

In editia din 2 februarie, noi concurenti au intrat la Exatlon Romania, cate doi in fiecare echipa. Desigur,, concurentii se asteptau sau mai intre doar cate un om in fiecare echipa, dupa ce Diana Pivniceru si Iulian Angelescu au fost nevoiti sa paraseasca competitia in urma accidentarilor. Totusi, Cosmin Cernat a anuntat ca, de fapt, patru noi concurenti vor intra pe trasee. Iata despre cine este vorba:

1. Cristian Dumitrache (20 de ani) - a practicat arte martiale (kickboxing) si de cativa ani s-a dedicat si fitness-ului. El a intrat in echipa Razboinicilor.

2. Tot Razboinicilor li s-a alaturat si(24 de ani) - atleta si instructor de aerobic.

3.(33 de ani) - instructor de fitness, face sport de la varsta de 3 ani, a practicat gimnastica, inot, tenis, volei si karate. Ea a intrat in echipa Faimosilor.

4.(44 de ani) - instructor de kitesurfing si schi. A mai parcticat fotbal, inot si karate, noteaza adevarul.ro



Exatlon 3: Cine sunt cei 10 Faimosi

Exatlon 3: Cine sunt cei 10 Razboinici

1. Mario Fresh (19 ani) - cantaret si pasionat de fitness.2. Andreea Arsine (30 de ani) - practica atletismul de la 8 ani si are in spate 11 ani de performante, a castigat de-a lungul timpului numeroase titluri – campioana nationala , internationala si balcanica la atletism, a participat si la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016 (la proba 20 km mars).3. Ami (29 de ani) - cantareata, pasionata de fitness si adepta unui stil de viata echilibrat, sanatos.4. Costin Gheorghe (29 de ani) - fotbalist, face parte din echipa de fotbal Academica Clinceni. De-a lungul timpului, el a avoluat in cadrul mai multor cluburi, dintre care: Sportul Studentesc, Gaz Metan Medias, Rapid Bucuresti. Este fratele cantaretei Elena Gheorghe.5. Catalina Seicaru (25 de ani) - instructor de fitness si aerobic, dar si model.6. Andrei Nicusor Botoaca (24 de ani) - campion national, european si mondial la motociclism, iar in 2014, 2015 si 2018 a primit titlul de Sportivul Anului la Enduro.7. Andreea Mihaela Zaragiu (32 de ani) - multipla campioana nationala, europeana si mondiala la Kempo, instructor de fitness si aerobic.8. Ciprian Maris (27 de ani) - multiplu campion mondial la Kempo, campion RXF, la categoria 66 de kilograme.9. Diana Pivniceru (27 de ani) - atleta, vicecampioana nationala la proba de 800 de m, instructor de fitness, pasionata si de ski, patinaj si tenis.10. Ion Surdu (23 de ani) - campion national si european la MMA, pasionat de crossfit, volei, baschet, handbal si fotbal.1. Ovidiu Jimborean (30 de ani) - luptator de MMA, care a obtinut de-a lungul timpului numeroase titluri de campion.2. Gabriel Nedelcu (21 de ani) - practica dansul sportiv, este fratele lui Alex Nedelcu, fost concurent in primul sezon Exatlon.3. Irina Postolea (40 de ani) - antrenoare de judo.4. Iulian Angelescu (24 de ani) - coregraf si dansator, pasionat de fotbal, tenis si inot.5. Nicoleta Lunca (23 de ani) - instructor sportiv, are la activ 9 ani de handbal de performanta.6. Ana Maria Cazan (22 de ani) - atleta desavarsita, detine mai multe titluri nationale si internationale.7. Mihai Berar (29 de ani) - a practicat sporturi precum karate, volei, box, judo.8. Alexandru Stoica (27 de ani) - instructor de fitness.9. Ana Popescu (19 ani) - practica karate si e detinatoarea unor importante titluri nationale, europene si mondiale.10. Ana Maria Stamen (19 ani) - practica dansul contemporan si modern.