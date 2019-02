"Stiti care a fost replica functionarei de la DSP cand a fost intrebata de ce a facut acest lucru? A spus: <<Din mila>>. N-am inteles de cine i-a fost mila si cine i-a indus aceasta mila. (...) Cu siguranta este vorba si de coruptie aici, este principala banuiala", a mentionat ministrul Sanatatii la Europa FM.

Chestionata daca italianul a operat efectiv, raspunsul Sorinei Pintea a fost: "Vreau mai intai sa vad documentele, sa vad daca efectiv a intrat in sala de operatie, dar exista marturii ca a facut-o. Poate ca e un talent nativ".



In egala masura, Pintea a spus ca Matteo Politi alias Matthew Mode a avut grija insa sa isi faca o asigurare de malpraxis.



"Acest domn avea incheiata si o polita de malpraxis, romaneasca. Nu pot sa spun numele institutiei unde a facut aceasta polita. Deci el a obtinut codul de parafa fals pe 23 martie, a semnat un contract in 12 ianuarie cu o clinica privata si a obtinut in februarie o polita de malpraxis", a completat ea, citata de hotnews.ro.

Totodata, Pintea a fost intrebata cine ar trebui sa-si asume raspunderea pentru cele intamplate, raspunsul ministrului fiind: "Eu spun ca institutiile statului. Si imi asum ceea ce spun. Pentru ca un functionar a eliberat un document care, teoretic ar fi trebuit sa fie ultimul dintr-un lant. Probabil ca cei care au vazut acel document s-au gandit ca are in spate altceva. S-au gandit prost. Am inceput cu institutiile statului, o directie de sanatate publica, un functionar care a gresit, apoi institutiile private, care au privit superficial, si privesc in continuare superficial unele aspecte, si aici nu ma refer la toate institutiile private, pentru ca sunt si oameni seriosi pe lumea aceasta".