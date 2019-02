”A venit printr-o firma de imobiliare. Am avut discutii pe teme medicale. Discutiile cu el te faceau sa nu ai niciun dubiu cu privire la pregatire. Erau de nivel academic. Avea o personalitate putin ciudata, bipolara, nu am dat atentie, pana cand am vazut cateva mici interventii, injectabile, nu prea are maniera unui chirurg, dexteritatea. Era ceva ciudat. Mi-a trebuit o perioada pana cand am realizat”, a declarat Adina Alberts la Digi24.

Adina Alberts spune ca in momentul in care au aparut indoielile, a intrebat Colegiul Medicilor daca are drept de libera practica in Romania. ”Mi s-a zic ca nu. M-am dus la politie. (...) Se intampla in noiembrie, au inceput cercetarile”, sustine chirurgul, care spune ca Mateo Politi are ”escrocheria in ADN-ul lui”.

”A escrocat sistemul medical din Italia, cat si pe cel din Anglia, este extrem de talentat. Nu este total zero. Are o experienta, in Italia a lucrat ani buni pana sa fie descoperit. El are experinta, desi nu are diplomele de rigoare”, a mai spus Alberts. (Citeste si: Un italian care a mintit ca este medic a operat in patru clinici din Capitala. Cum a fost depistat)