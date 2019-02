"Cand am venit in Romania, nu stiam cum functioneaza sistemul, am folosit un avocat caruia i-am dat toate documentele. Avocata s-a ocupat de tot si la final mi-a zis ca am dreptul de a profesa in Romania. Voi spune totul la momentul potrivit. Din momentul in care am fost recunoscut, cu ajutorul avocatului, din momentul in care statul roman mi-a echivalat diplomele, ma numesc medic. O sa aduc dovezi si o sa va arat totul", a declarat Politi, alias Matthew Mode, la Xtra Night Show, potrivit adevarul.ro.

Intrebat daca mai este sau nu in tara, raspunsul sau a fost: "Nu fug, dar prefer sa nu va spun unde sunt. Nu sunt un fals medic, nu-mi place sa ma numiti asa".

"Lucrurile despre care mass-media scrie in momentul de fata sunt cele care s-au intamplat in Italia, acolo unde cazul a fost inchis si de acolo au plecat toate povestile. Cand am venit in Romania, am dat documentele originale cu tot cu parafa unui avocat care, platit cu o suma considerabila, a intreprins toate procedurile necesare pentru ca toate hartiile mele sa fie recunoscute si au fost astfel obtinute toate avizele de catre ministerele aferente, carora le-am platit chitante si, astfel, mi-au eliberat toate documentele si actele pentru a lucra in Romania. Dupa aceea, avocata mi-a zis ca am toate actele necesare pentru a profesa in Romania. Pot folosi numele de Matthew Mode, am primit o scrisoare de la un notariat din Romania care imi permite sa folosesc acest nume", a mai spus el pentru spynews.ro.