Matteo Politi a fost prins la frontiera, cand incerca sa iasa din tara cu un tren, pe la Vama Curtici. Se pare ca italianul voia sa ajunga in Budapesta. El va fi dus la Sectia 4 Politie din Capitala pentru a fi audiat.

"Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Curtici, judetul Arad, au depistat un cetatean italian cautat de autoritatile romane intr-un dosar de inselaciune.

In data de 06.02.2019, ora 06.11, la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici (feroviar), I.T.P.F. Oradea, s-a prezentat pentru a iesi din tara, calatorind ca pasager intr-un tren Inter Regio, pe relatia Bucuresti – Budapesta, numitul M. P., in varsta de 38 de ani, care la controlul de frontiera s-a legitimat cu un pasaport italian.

In momentul efectuarii verificarilor specifice, politistii de frontiera au constatat ca pe numele persoanei era emisa o alerta, avand ca obiect punerea in aplicare a unui mandat de aducere emis de catre autoritatile romane, persoana in cauza fiind cercetata intr-un dosar de inselaciune.

Cetateanul italian urmeaza a fi predat in cursul zilei unei echipe operative din cadrul Politiei Romane, in vederea luarii masurilor legale ce se impun", se arata intr-un comunicat IGPF.

Citeste si: Un italian care a mintit ca este medic a operat in patru clinici din Capitala. Cum a fost depistat