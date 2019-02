"Si mai important, la intrebarea «Daca la urmatoarele alegeri din Romania s-ar introduce votul electronic la distanta, dumneavoastra ati merge la vot?», 71% din respondenti au afirmat ca DA, ar participa la vot.

Cea mai mare problema a aplicarii sistemului de vot electronic in Romania este lipsa increderii. In sondajul realizat la comanda USR, 44.3% dintre respondenti au spus ca NU au incredere ca votul electronic ar genera rezultate corecte la alegeri.

«Succesul unui sistem de vot este legat esential de increderea pe care cetatenii o au in acel sistem de vot. Ca sa putem avea succes in implementarea reala a votului electronic trebuie sa avem o discutie serioasa in societate despre siguranta sistemelor de vot electronic. Neincrederea vine de cele mai multe ori din lipsa de cunoastere a sistemelor actuale de vot electronic. Noi ne dorim sa convingem societatea romaneasca ca tehnologia este pregatita sa livreze un sistem de vot sigur», sustine Nicu Falcoi, senator USR.



USR va organiza joi, 7 februarie 2019, o conferinta internationala in care vor fi dezbatute modele de implementare efectiva si asigurarea sigurantei votului electronic.

In Romania, prezenta la vot, la toate tipurile de alegeri a scazut constant in ultimele decenii ajungand la niveluri minime alarmante. Mai multa participare inseamna mai multa democratie, iar cresterea prezentei la vot este unul din cele mai importante efecte ale sistemului de vot electronic.

Sondajul a fost realizat de IMAS in luna ianuarie 2019 pe un esantion reprezentativ de 1.100 de persoane si are o marja de eroare de 3,1%", se arata intr-un comunicat al formatiunii.