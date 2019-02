"In legea japoneza doua lucruri mi s-au parut importante. Si anume, din trei in trei ani profesorii sunt mutati intre scoli de catre autoritatile locale. Profesorii cei mai buni sunt trimisi in scolile unde copiii au nevoie. Dar n-avem cum sa aplicam acest lucru la mentalitatea noastra, la modul in care ne raportam si la profesori, si la autoritati.

A doua chestiune care mi s-a parut interesanta a fost evaluarea profesorilor din 10 in 10 ani, atunci cand toti profesorii sustin un program de formare cu doua examene, unul din disciplina pe care fiecare profesor o preda, si celalalt din metodele noi de pedagogie. Poate ne gandim ca o asemenea abordare ar trebui sa avem si noi. Nu inseamna ca de maine, nu inseamna ca profesorii trebuie sa se teama de chestiunea asta. E o idee. Pana cand ajunge sa fie in lege calea e foarte lunga. Ea poate fi in dezbatere publica, si laudata, si criticata", a spus Andronescu, citata de hotnews.ro.