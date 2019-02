Potrivit acestuia, comentariul a fost postat in luna iunie a anului trecut si era adresat calatorilor dintr-un autocar si nu politicianului pe pagina caruia a comentat.

Sindicalistul a facut publica si instiintarea pe care conducerea IPJ Valcea a transmis-o agentului, din aceasta reiesind ca, prin comentariul facut, el ar fi exprimat "opinii politice in public", incalcand astfel Statutul politistului.



"In data de 09.06.2018, printr-o conduita incorecta, ati publicat pe pagina de socializare Facebook a unei persoane politice si membru al unui partid politic, folosind un limbaj neprincipial, mesajul: 'Mama, ce mecle aveti... zici ca sunteti luati de acasa cu forta si bagati in autocare. De fapt, stai ca vi s-au propus 2 mici si o bere la PET. Sa va fie rusine! Din cauza voastra tara asta este unde e... La copiii si nepotii vostri nu va ganditi, egoistilor analfabeti!?', mesaj de dezavuare, de dezaprobare a manifestatiei politice, exprimand astfel, in mod indirect, opinii politice in public", se arata in instiintarea primita de catre politist.

Reactia conducerii IPJ Valcea

In replica, conducerea IPJ Valcea spune insa ca politistul nu a fost cercetat si nici sanctionat disciplinar, ci doar doar atentionat pentru "preintampinarea sanctionarii unor abateri disciplinare".

"Politistul la care se face referire nu a fost cercetat disciplinar, iar masura luata nu este o sanctiune disciplinara, ci este o masura cu caracter administrativ, folosita pentru a preintampina sanctionarea unor abateri disciplinare. Aceasta masura a fost luata dupa ce s-au efectuat verificari si s-a constatat ca nu s-au respectat obligatiile, indatoririle si interdictiile pe care le are politistul, conform Legii nr.360/2002 privind Statutul politistului", se arata intr-o precizare, transmisa Agerpres, de conducerea IPJ Valcea.