Conform comunicatului transmis de Grupul Monza, italianul a realizat ”o singura interventie chirurgicala” in decembrie 2018, pacienta careia Matteo Politi ii oferise, in prealabil, consultatie preoperatorie intr-o alta institutie medicala. (Citeste si: Un italian care a mintit ca este medic a operat in patru clinici din Capitala. Cum a fost depistat)

Niciun alt pacient al Grupului Monza nu a fost consultat sau operat de catre Matteo Politi, se mai arata in reactia spitalului.

"Grupul Monza România anunta ca exista toata deschiderea din partea institutiei, in legatura cu investigatia care il priveste pe Matteo Politi.

Grupul Monza se declara parte lezata in acest context si a initiat demersurile judiciare necesare impotriva lui Matteo Politi.

Acesta a solicitat o colaborare, in decembrie 2018, cu Grupul Monza pentru o interventie chirugicala a unei paciente a lui Matteo Politi. In vederea acestei colaborari, Matteo Politi a prezentat actele necesare, inclusiv parafa de medic eliberata de Directia de Sanatate Publica.

Mentionam ca a fost realizata o singura interventie chirurgicala. Interventia chirurgicala a avut loc la Centrul Medical Monza, in luna decembrie 2018, pentru o pacienta careia Matteo Politi îi oferise, în prealabil, consultaţie preoperatorie într-o altă instituţie medicală.

Întreaga echipă a Grupului Monza România va lucra în strânsă legătură cu toate instituţiile implicate în ancheta referitoare acestui caz.

Până la această colaborare punctuală, din decembrie 2018, Matteo Politi nu a mai avut nicio altă colaborare cu Grupul Monza (din Italia sau din România)", se arata in informarea trimisa de catre Grupul Monza.