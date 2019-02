Barbatul are opt clase si a fugit din Italia, sub o alta identitate. El a realizat interventii chirugicale in clinicile Euromedical, Prestige, MH Medical Group si Monza.

Avizul pentru a profesa ca medic chirurg a fost dat de Ministerul Sanatatii.

Matteo Politi, barbatul care a mintit ca este medic, a fost depistat de asistente, aceastea observand ca nu se spala corect pe maini si ca nu stie sa isi puna manusile.

Barbatul a pretins si in tara sa ca este medic, profitand ca avea acelasi nume de familie cu al unui cardiolog cu o reputatie buna din Modena, scrie hotnews.ro.

"Hotul de identitate, devenit medic fara sa faca liceul. Clonand viata unui medic real, si-a batut joc de pacienti si spitale timp de doi ani", potrivit La Stampa.

"Nu are nici macar bacul, dar a pacalit sase spitale din patru regiuni ca este medic si a reusit chiar sa-si deschida propriul centru de estetica", noteaza si Nuova Venezia.

Astfel, avand in vedere scandalul din Italia, barbatul si-a schimbat numele in Matthew Mode, prezentand o diploma falsa de la Facultatea de Medicina din Pristina.

Asistentele le-au spus medicilor despre suspiciunile avute in privinta acestuia.

"Ne-am autosesizat pe 28.12.2018 cu privire la un posibil caz de exercitare fara drept a profesiei de medic de catre persoana mentionata de dumneavoastra. Dupa verificarile facute in evidentele noastre si ale Colegiului Medicilor din Romania, la randul nostru, in cursul lunii ianuarie, am sesizat organele de urmarire penala (...) Nici institutia noastra si nici Colegiul Medicilor din Romania, potrivit informarii pe care am primit-o, nu au avizat ori autorizat respectiva persoana sa practice profesia de medic pe teritoriul Romaniei. In ceea ce priveste posibilele clinici cu care persoana respectiva a colaborat de-a lungul timpului si care au fost activitatile medicale desfasurate, aceasta chestiune urmeaza sa fie pe deplin lamurita de catre organele indrituite", s-a aratat in raspunsul Colegiului Medicilor Bucuresti catre Libertatea.