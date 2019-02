"«Perseveram sa fim ultimii din Europa in privinta interesului si investitiei in Educatie! Banii se vor duce pe salariile profesorilor rechizite pentru elevi si pe cele 1000 de gradinite sportive private propuse de Tiriac guvernului si aprobate deja. Prin urmare vor fi alocate 500 de milioane de euro pentru aceste gradinite sportive fara un studiu de impact, fara consultari publice din perspectiva prioritatilor! De asemenea prin aceasta decizie este depasit pragul de 200000 de euro ajutor public pentru un agent economic privat conform articolului 17 din Tratatul UE . Unde sunt cele 2500 de crese si gradinite publice promise in Programul de guvernare? PSD a finalizat 2 SCOLI din 539 de scoli asumate, doar o gradinita din cele 876 promise prin PNDL 2. Sa arunci 500 de milioane de euro pe gradinite cu profil sportiv este o decizie care va accentua segregarea, saracia, in niciun caz incluziunea si echitatea!», a explicat Cristina Iurisniti.

Educatia tuturor copiiilor nostri ar trebui sa fie o prioritate nationala, prin reducerea abandonului scolar de la 18,1% potrivit Eurostat pentru a atinge procentul asumat de 11% la nivel european. Conform INS aproape 30% din copiii romani de pana la 18 ani au renuntat la studiile obligatorii, cu 7% mai mult decat media europeana. Ministerul vrea tablete in scoli inainte de a rezolva problema apei curente si a wc-urilor din curte, a produselor de igiena de baza precum sapun si hartie igienica absente din multe scoli!

Potrivit declaratiilor doamnei Andronescu, in Romania europeana 2355 scoli au o infrastructura de Ev mediu, fara a fi racordate la sistemul de apa si canalizare, grupurile sanitare fiind in curte. In Bistrita Nasaud, judetul pe care il reprezint primarii din peste 20 de localitati ( 40 in septembrie) trateaza cu nepasare problema scolilor!

«Solutia nu este in niciun caz sa acorzi 500 de milioane de euro pentru contructia unor gradinite sportive private care vor avea ca un praf in ochi 8% locuri gratuite pentru cei care au un venit sub salariul minim pe economie. Educatia trebuie sa fie de calitate, echitabila si incluziva. Pentru USR educatia si sanatatea copiiilor este o prioritate reala fiind singura investitie viabila pe termen mediu si lung pentru Romania!», a declarat deputata USR Cristina Iurisniti", se arata intr-un comunicat.