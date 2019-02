"Dorim sa atragem, in primul rand, atentia asupra faptului ca orice prevedere care limiteaza accesul liber la educatie al elevilor constituie un atentat la principiul echitatii care, conform art. 3, lit. a) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, este unul din fundamentele pe care se constituie sistemul de invatamant romanesc. Astfel, «debarasarea» de elevii care nu reusesc sa atinga o anumita performanta nu reprezinta, in fapt, decat perpetuarea mentalitatii elitismului in sistemul de invatamant, o mentalitate toxica ce se concentreaza in mod expres pe elevii ce obtin premii la olimpiade si concursuri, respectiv medii foarte mari, fara a incerca sprijinirea elevilor ce au deficiente de invatare, conform art. 72, alin. 2 din Legea educatiei, si ajutarea lor in a-si remedia situatia”, a precizat sursa citata.

Asociatiile de elevi considera ca reglementarile introduse in regulamentele de ordine interna ale liceelor denota o interpretare eronata a directorilor fata de scopul evaluarii si notarii, acesta nefiind efectuarea unei filtrari in sistem si ierarhizarea elevilor in functie de capacitatile intelectuale, ci analizarea situatiilor unde elevii nu si-au insusit anumite competente si cunostinte pentru ca ulterior activitatea de predare-invatare sa fie eficientizata.

Asociatiile elevilor: Elevii nu pot fi constransi sa se transfere

Asociatiile elevilor au mai afirmat ca prevederile acestor regulamente reprezinta si o incalcare a legislatiei. ””, se mai arata in comunicat.

Asociatiile de elevi si-au mai exprimat ingrijorarea fata de atitudinea inspectorului scolar general al judetului Brasov care a declarat: “Fiecare unitate scolara are acest regulament intern si fiecare unitate poate stabili conditii legate de activitatea pe care o desfasoara, de rezultatele pe care si le doresc. Sunt tinte pe care si le-au stabilit si sunt indicatori de management si nu cred ca ar trebui sa privim lucrurile din perspectiva segregarii. Daca acel copil nu poate face fata targetului stabilit, el este indrumat spre o alta unitate scolara. Acest lucru se intampla si cu consultarea unui psiholog”.

Asociatiile de elevi considera ca solutia pentru un elev care nu poate face fata “targetului stabilit” nu este excluderea lui din unitatea de invatamant, fapt ce ar contribui la segrerarea deja existenta intre liceele considerat de elita si restul liceelor.

„Aceasta situatie afla in totala opozanta cu principiul echitatii, iar fiecare scoala ar trebui sa aiba capacitatea de a asigura acelasi nivel de invatare pentru elevi, iar in cazul existentei deficientelor, sa se puna accent pe remedierea lor”, a mai spus sursa citata.

Din aceste motive, asociatiile de elevi solicita public Ministerului Educatiei Nationale sa trimita corpul de control pentru cercetarea Inspectoratului Scolar Judetean Brasov si a celor trei licee implicate.

“Totodata, solicitam Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov sa dispuna inceperea cercetarilor inspectorului scolar general pentru infractiunea de abuz in serviciu. Tragem un semnal de alarma pentru toate unitatile de invatamant din tara ce adopta aceasta practica le recomandam sa inceapa de indata sa ia masuri pentru intrarea in legalitate”, se mai arata in comunicatul asociatiilor elevilor.

Ecaterina Andronescu: Este o discriminare

Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat pentru edupedu.ro ca aceasta prevedere reprezinta o discriminare.””, a afirmat ministrul Educatiei.