Ultima persoana care a murit din cauza gripei este un barbat de 51 de ani, din judetul Prahova, confirmat cu virus gripal A. El avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinat, informeaza stirileprotv.ro.

Miercuri, 30 Ianuarie 2019, dupa trei saptamani epidemice consecutive si 55 de decese din cauza bolii, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat oficial epidemia de gripa pe intreg teritoriul tari.

Ministerul Sanatatii a transmis catre toate spitalele din tara recomandari suplimentare, odata cu declararea epidemiei de gripa, a declarat miercuri dimineata Sorina Pintea. Ministrul Sanatatii a precizat ca una dintre masuri vizeaza accesul vizitatorilor „in mod real” in toate unitatile sanitare, in special in sectiile cu risc.