Joi seara, un baiat de 12 ani a fost gasit decedat intr-o anexa a casei unde locuia, in comuna Spulber. Copilul se afla in plasament in familia unui asistent maternal.

Baiatul nu avea probleme cunoscute la scoala sau in comunitate si avea o relatie buna cu parintii adoptivi, scrie Mediafax.ro.

Conform martorilor, el s-a comportat normal pe parcursul zilei, iar cadavrul a fost gasit la putin timp dupa ce a venit de la scoala si a mancat.

"Avea o situatie buna. Nici la scoala nu erau probleme. S-a intamplat dupa ce a venit de la scoala, se pare ca au vorbit despre notele finale care erau bune. Copilul era ocrotit in familia unui asistent maternal profesionist, alaturi de ceilalti doi frati, un baiat in varsta de 7 si o fata de 16 ani. Toti cei trei copii aveau o dezvoltare corespunzatoare varstei, fara afectiuni cronice, cu caracterizari pozitive, atat ale familiei de plasament, cat si ale specialistilor DGASPC Vrancea, precum si de la scoala, medic de familie, comunitate", a declarat purtatorul de cuvant al DGASPC Vrancea, Adina Lascan.

Politistii au deschis un dosar penal si asteapta rezultatele necropsiei pentru a afla daca a fost vorba despre o sinucidere.