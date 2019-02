In 2015, Miriam Eugenia Soare a fost diagnosticata cu cancer la san si a suferit o dubla masectomie. Insa, dupa un an, medicii din Turcia au descoperit mai multe metastaze pulmonare, in conditiile in care femeii i se spusese in Romania ca are o banala raceala si primise un tratament cu antibiotic.

Cand a vrut sa apeleze la CSAMB pentru a se trata in strainatate, jurnalista afla cat de complicat este procesul birocratic. Ea a adresat atunci o scrisoare publica ministrului sanatatii, in care explica situatia in care se afla si cerea ajutorul autoritatilor, scrie Digi24.

Scrisoarea trimisa de Miriam Soare catre ministrul Sanatatii, anul trecut

Sunt Eugenia Soare, cetatean roman si va cer AJUTORUL, DOAMNA MINISTRU. Am 54 de ani si statul roman, prin legile lui absurde si abuzive, ma condamna la moarte, cand pentru suma de doar noua mii de euro, bani cu care ministerul condus de dumneavoastra cumpara doar pixuri, eu sunt lasata sa mor. ​In septembrie 2015 am fost diagnosticata cu un carcinom triplu negativ la san, cea mai invaziva si rara celula maligna. Preventiv, mi-au fost scosi ambii sani.

Eu nu am timpul necesar sa astept toate aceste proceduri ABERANTE si ABUZIVE la adresa cetateanului contribuabil! ​Doamna Ministru, ultima amanare pe care am mai primit-o de la clinica din Hamburg este data de 6 Februarie. Data dupa care nu se mai poate interveni stereotactic si, in consecinta, nu imi ramane decat sa astept sa mor la mine acasa.

​DOAMNA MINISTRU, VA ROG, VA IMPLOR, VA CER SA IMI PRELUNGITI VIATA

!"