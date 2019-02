"Nu cred ca e zi in care sa nu aud de vreo nenorocire petrecuta in spitalele din Romania. Cum sa nu primesti la Fundeni un copil suspect de leucemie pe motiv ca n are bilet de trimitere??? Cand dracu' se va vindeca tara asta de mania hartogariei??? Cum sa tii un copil, la camera de garda 8 ore??? In ultima saptamana am aflat ca Giulia, venita la Roma dupa luni de zile de tratament in Romania, ar putea avea inca o leziune osoasa care n a fost investigata la Bucuresti. Ca oricum, piciorul se taie, nu?? Ce sa investigam tot scheletul piciorului bolnav? Nu. Facem pe portiuni. Ca e mai comod si mai ieftin...

Alt copil, cu osteosarcom, are un nodul pulmonar caruia la Bucuresti nu i a dat nimeni importanta. Scrie in referatul medical 'de urmarit' Dar nu le a spus nimeni parintilor, pana n au ajuns la Roma, ca in osteosarcom, aparitia metastazelor schimba dramatic prognosticul... Alta fetita, de nici doi ani, nu are neuroblastom, cum s a spus la Bucuresti... La Roma au descoperit ca are un alt tip de tumora, mult mai agresiva... Dar, in actele de la Bucuresti scrie negru pe alb neuroblastom. Ce biopsie au facut??? Cine raspunde pentru un diagnostic gresit?? Sunt trei cazuri de care aflu in doar o saptamana... Si ne mai miram ca mor copiii pe capete?!? Iar cand ii aud pe medici ca in Romania se fac aceleasi protocoale ca in strainatate simt ca ma sufoc de furie si neputinta. Ok. De cancer se moare peste tot in lume. Dar in Romania se moare parca prea mult. Mult prea mult", a scris Magda Vasiliu pe Facebook.