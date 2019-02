"DNA, anticoruptie, astia de la Fisc cu coruptia pe noi ne-au nenorocit, ne-au pus o talanga de gat cu coruptia. Noi suntem corupti? Nu, nene! Siemens a platit un miliard si nu stiu cat pentru coruptie, Volkswagen, uite, saracii, ce li s-a intamplat. Noi, pentru un carnat si doua sticle de tuica, uite ce corupti suntem. Nu! Noi n-am avut educatia si timpul suficient sa educam cele 22 de milioane, in special cele 12 milioane din rural, pentru ca statul n-are bani", a spus Tiriac la Antena 3, in cadrul emisiunii "100 de Minute" cu Alessandra Stoicescu.

Tiriac: Am vrut sa fac o fabrica de creier

"Am vrut sa fac o fabrica de creier. Nimic mai mult si nimic mai putin. Feciorul meu a facut board-ul acestei universitati acum trei ani cu profesori de la Stanford, cu profesori de la Boston, cu profesori din Italia, a facut un board ca sa ne invete cum sa facem treaba asta, cum schimbam profesori, studenti, adica sa facem in aceasta zona a Europei ceva de nu exista. Cea mai mare universitate in zona asta este la Viena, pe numarul 189 in Europa. Eu voiam o universitate de primele 20-30 in Europa. Pentru asta, de atata timp, faimoasele 100 de milioane.

Nu numai banii erau pusi deoparte, ci si cele 50 de hectare. Insa noua ne mai trebuiau sigur 200-300 de milioane pentru un proiect atat de magna cum voiam sa-l facem, cu 2.000 de studenti, la sfarsitul anului patru aveam 8.000 de studenti. Se putea face. Am batut drumurile, de la Milano, la New York, la Barcelona, de o mie de ori. Nu cred ca e rea vointa, cred ca au mult mai multe prioritati. (...) Universitatea s-a terminat. Eu am luptat de 15 ani cu toti presedintii. Dl Basescu cunoaste treaba foarte bine, am fost si la dl Iohannis, care a zis: ”E o idee foarte buna, iti urez succes”. Dl Dragnea a fost de acord cu treaba asta. Si la dumnealui am fost. Dl Tariceanu, si la dumnealui am fost. Nu era de luat nimic, era de dat. Bruxelles-ul a spus ca `dom`ne, ne convine manusa`", a mai spus el, citat de dcnews.ro.