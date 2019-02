"Orice s-ar intampla in Romania, eu nu pot sa scuip pe tara mea. Mi-a cantat Imnul de vreo patru sute si ceva de ori, am reprezentat tara asta cum am putut, am fost nascut aici, am facut ce am facut. (...)

Niciodata nu o sa pot sa dau cu pietre. Noi suntem corupti, venim si cu lesmaiestate...

Acum ar trebui sa puna o lege martiala in care alesi ai nostri care dau cu pietre in noi, ar trebui sa le taie putin, nu numai limba, dar si mainile", a spus Ion Tiriac in cadrul emisiunii 100 de Minute, moderata de Alessandra Stoicescu, potrivit dcnews.ro.