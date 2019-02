Oamenii de stiinta au descoperit ca persoanele programate genetic sa se trezeasca devreme ar avea o stare generala mai buna si un risc mai mic de a dezvolta schizofrenie si depresie.

Cercetarea, condusa de specialisti de la Universitatea din Exeter si Spitalul General din Massachusetts, aduce informatii noi cu privire la ceasul biologic si la asocierea dintre acesta si sanatatea mintala.



Potrivit concluziilor, retina detine un rol esential in capacitatea corpului de a tina pasul cu timpul.

In cadrul studiului au fost analizate date prelevate de la 250.000 de participanti din Statele Unite din baza de date a ''23andMe'', companie specializata in teste genomice private, si de la 450.000 de persoane inrolate in studiul ''UK Biobank''.



Participantii s-au autodeclarat persoane matinale sau ''pasari de noapte'', iar genomurile lor au fost analizate de cercetatori pentru depistarea genelor comune la ambele categorii, care ar fi putut influenta tiparele lor de somn.



Oamenii de stiinta au confirmat rezultatele cu ajutorul informatiilor prelevate de la dispozitivele de monitorizare a activitatii purtate de peste 85.000 de persoane inrolate in studiul ''UK Biobank''.

Regiunile genomice pot influenta perioada somnului

Potrivit concluziilor, variantele genetice identificate de cercetatori pot modifica momentul in care o persoana se trezeste in mod natural cu pana la 25 de minute.

Oamenii de stiinta au descoperit ca regiunile genomice pot influenta perioada somnului, insa nu si calitatea sau durata acestuia.

Regiunile genomice identificate le includ pe cele care stau la baza baza ceasului biologic, numite si ritmuri circadiene, dar si genele exprimate in creier si tesutul retinian, scrie Agerpres.

Durata ciclului ceasului biologic este usor mai mare in comparatie cu ciclul zilnic de 24 de ore, iar conexiunea cu tesutul ocular ar putea contribui la intelegerea modului in care creierul detecteaza lumina pentru a "reseta" in fiecare zi ceasul biologic si a se alinia la ciclul de 24 de ore.

''Acest studiu scoate in evidenta un numar mare de gene ce pot fi studiate mai amanuntit pentru a intelege modul in care diferiti oameni pot avea ceasuri biologice diferite'', a explicat conducatorul cercetarii, profesor Mike Weedon din Exeter.

"Numarul mare de persoane incluse in studiul nostru demonstreaza ca am prezentat cea mai solida dovada inregistrata pana in prezent potrivit careia 'pasarile de noapte' prezinta un risc mai mare de probleme de sanatate mintala, cum ar fi schizofrenia si o stare a sanatatii mintale mai putin buna, insa este nevoie de studii suplimentare pentru a intelege pe deplin aceasta asociere'', a indicat specialistul.

Ceasul biologic, influentat de gene si de factori care tin de stilul de viata

Printre acestea amintim alimentatia, expunerea la lumina artificiala, locul de munca si alte activitati. Acesta afecteaza o gama larga de procese moleculare, inclusiv nivelurile hormonale si temperatura corpului, precum si tiparele de somn.

''Deocamdata stim foarte putine lucruri despre influenta ceasului biologic asupra riscului de imbolnavire. Lucrarea noastra indica faptul ca o parte din motivul pentru care unii oameni se trezesc cu noaptea in cap in timp ce altii sunt 'pasari de noapte' este determinat de diferentele care tin atat de modul in care creierul nostru reactioneaza la semnalele luminoase externe cat si de functionarea normala a ceasului biologic'', a notat doctor Samuel E. Jones, unul dintre autorii studiului publicat in jurnalul Nature Communications.



''Aceste mici diferente ar putea avea efecte semnificative asupra capacitatii ceasului nostru biologic de a tine pasul cu timpul in mod eficient, putand influenta riscul de boli si tulburari de sanatate mintala'', a precizat omul de stiinta.